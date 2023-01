Kass Smith - Ay Cosita Linda - Video Oficial

12,278 vistas Se estrenó el 21 ene 2023 #Reggae #Colombia #Dancehall

¡#kassSmith #AyCositaLinda #Colombia #Jamaica #PachoGalan #Caribe #Merecumbé #Mexico #NattyCongoRecords #Reggae #Dancehall #latinoamerica

Booking : Natty Congo Récords - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sigue a Kass Smith en sus redes:

https://www.facebook.com/KassSmithOff...

https://www.instagram.com/kass.smith....

https://www.tiktok.com/@kasssmithoffi...

Escucha este single en:

https://orcd.co/kass

https://www.claromusica.com/dl.sh/ct/...

https://music.apple.com/co/album/ay-c...

DESDE JAMAICA PARA COLOMBIA

KASS SMITH CON USTEDES

A SO WE DWEET MAN , WATCH DIS

OI

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

A NOCHE A NOCHE SOÑE CONTIGO

SOÑE UNA COSA BONITA

QUE COSA MARAVILLOS

AY COSITA LINDA MAMA

SOÑABA QUE ME QUIERIAS

SOÑABA QUE ME BESABAS

Y EN TUS BRAZOS DORMI

AY COSITA LINDA

CHIQUITA QUE LINDO TU CUERPECITO

BAILANDO ESTE MENEITO

YO SE QUE TU ME DIRA

AY MERENGUE CUMBE PARA BAILAR

LA LA LA LA LA LA

LA LA LA LA LA

LA LA LA LA LA LA LA LA

LA LA LA LA LA LA LAA

AY COSITA LINDA MAMA

HEAR

LA LA LA LA LA LA

YA MAN

LA LA LA LA LA

A SO WI DWEET YUH HEAR

LA LA LA LA LA LA LA LA

AY COSITA LINDA MAMA

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

AYE

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

ALRIGHT

NAA NAA NAA YEAH

GAL MI CHECK FI YUH BAD

MI CHECK FI YUH BAD

YUH A DI SWEETEST LOVER I MAN EVA HAVE

SEH MI LOVE HOW YUH WALK WID STYLE AND FASHION

TALK NICELY WID EDUCATION

SAID A GOOD FAMILY IS WEH YUH COME FRAM

EVERYBODY KNOW YUH ARE MY NUMBA ONE

SAID A MAWNING NOON DAY OR NIGHT

BATHROOM BEDROOM WI DO IT RIGHT

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

SHAKEY SHAKEY SHAKEY SHAKEY SHAKEY

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

YA MAN MEK IT RUN YUH HEAR

CHO

A NOCHE A NOCHE SOÑE CONTIGO

SOÑE UNA COSA BONITA

QUE COSA MARAVILLOS

AY COSITA LINDA MAMA

SOÑABA SOÑABA QUE ME QUIERIAS

SOÑABA QUE ME BESABAS

Y EN TUS BRAZOS DORMI

AY COSITA LINDA MAMA

CHIQUITA QUE LINDO TU CUERPECITO

BAILANDO ESTE MENEITO

YO SE QUE TU ME DIRAS

AY MERENGUE CUMBE PARA BAILAR

YUH HEAR

GO GO GO GO GO GO GO GO

GIRLS GIRLS EVERYWHERE , YUH A DI SWEETEST GIRL I CANT COMPARE

GIRLS GIRLS EVERYWHERE

YUH ARE MY LATINA GIRL FROM SAN ANDRES

MEDELLIN, CALI, SAN ANDRES, BOGOTA TODO MUNDO

MANOS ARRIBA MI GENTE

CON USTEDES OTRAVEZ

KASS SMITH

JAMAICAN STYLE A SO WE DWEET

EH EH

MADDD

LA LA LA LA

LA LA LA LA LA LA

LA LA LA LA LA

LA LA LA LA LA LA LA LA

LA LA LA LA LA LA LAA

AY COSITA LINDA MAMA

SWEET

BIG UP ALL YAAD MAN

YEAH GIRL

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

YUH HEAR

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

ALRIGHT

A NOCHE A NOCHE SOÑE CONTIGO

SOÑE UNA COSA BONITA

QUE COSA MARAVILLOS

AY COSITA LINDA MAMA

SOÑABA SOÑABA QUE ME QUIERIAS

FLASHIT

SOÑABA QUE ME BESABAS

Y EN TUS BRAZOS DORMI

AY COSITA LINDA MAMA

CHIQUITA QUE LINDO TU CUERPECITO

BAILANDO ESE MENEITO

YO SE QUE TU ME DIRA

AY MERENGUE CUMBE PARA BAILAR

NAA NAA NAA NAA YEAH

NAA NAA NAA NAA YEAH

KASS SMITH

NAA NAA NAA NAA NANA YEAH

NAA NAA NAA YEAH

SHAKEY SHAKEY SHAKEY SHAKEY

NAA NAA NAA NAA YEAH

NAA NAA NAA NAA YEAH

AAAH HA

NAA NAA NAA NA YEAH

NAA NAA NAA NAA YEAH

AY COSITA LINDA MAMA

https://orcd.co/kass

https://www.claromusica.com/dl.sh/ct/...

https://music.apple.com/co/album/ay-c...

https://open.spotify.com/album/3m3HBG...

Música

CANCIÓN

Ay Cosita Linda

ARTISTA

Kass Smith

ÁLBUM

Ay Cosita Linda

LICENCIAS

Obtener YouTube Premium

Música