Malecón de Puerto Vallarta completo (06/04/22) Full walking tour Puerto Vallarta Boardwalk

Paseo a pie completo por el Malecón de Puerto Vallarta https://www.puertovallarta.net/espano... desde el Parque Lázaro Cárdenas en la Zona Romántica (calle Venustiano Carranza) el Malecón II y el Malecón Tradicional hasta calle 31 de Octubre por el centro de Puerto Vallarta, Jalisco, México (ida y vuelta). Filmado el 6 de abril del 2022 por Saúl Manzo.

00:00 Calle Venustiano Carranza, Zona Romántica

00:09 Anfiteatro

00:25 Parque Lázaro Cárdenas

00:34 Calle Lázaro Cárdenas

00:40 Serrano's Meat House (der./right)

00:48 Burros Bar & Restaurant (izq./left)

01:01 Zona Romántica y Playa Olas Altas

01:09 The Red Onion Puerto Vallarta (izq./left)

01:25 Esquina calle Francisco I. Madero y Malecón

01:35 La Langosta Loca (izq./left)

01:45 Playa Olas Altas (izq./left)

02:17 The Sea Monkey

02:33 Calle Aquiles Serdán

03:13 Molino de Agua

03:25 La Lavandera, Jim Demetro

04:02 Puente del Río Cuale

04:24 Molino de Agua

04:46 Desembocadura del Río Cuale

04:57 Isla del Río Cuale

05:18 Escaleras a Isla del Río Cuale

05:44 Isla y Río del Cuale

06:20 Escaleras a Mercado Plaza Juárez

06:50 Malecón II

07:00 Restaurante bar Xolo (der./right)

07:44 Calle Agustín Rodríguez

08:37 San Pascual Bailón, José Ramiz Barquet

08:56 Calle Libertad

09:06 Eriza-Dos, Maritza Vázquez (BLU)

09:37 Calle Guerrero

09:46 Bailarines de Vallarta, Jim Demetro

10:10 Ex-Museo Naval de Puerto Vallarta

10:26 Calle Zaragoza

10:36 La Fuente de la Amistad

10:53 Bahía de Banderas

11:36 Explanada/Anfiteatro/Teatro Aquiles Serdán

11:54 Los Arcos del Malecón

12:20 Plaza de Armas y Parroquia

12:35 Presidencia Municipal

12:54 Malecón Puerto Vallarta

13:23 Calle Iturbide

13:34 Letrero de Puerto Vallarta, Carlos Terrés y Manuel Lepe

13:52 El Niño sobre el Caballo de Mar, Rafael Zamarripa

14:38 Tritón y Sirena, Carlos Espino

14:55 Escultura de arena

15:44 Lluvia, Jovian

16:00 Calle Galeana & Malecón

16:58 Calle Corona

17:10 En Busca de la Razón, Sergio Bustamante

17:32 Playa del Malecón

17:59 Calle Aldama

18:09 La Rotonda del Mar, Alejandro Colunga

19:15 Calle Abasolo

19:24 La Naturaleza Como Madre, Adrián Reynoso

20:02 Playa del Malecón

20:20 Calle Josefa Ortiz de Domínguez

20:31 El Unicornio de la Buena Fortuna, Aníbal Riebeling

20:53 Balanceando rocas

21:25 Calle Leona Vicario

21:36 El Sutil Comepiedras, Jonás Gutiérrez

22:18 Los Voladores de Papantla

22:29 Calle Pípila

22:40 Nostalgia, José Ramiz Barquet

23:08 Escultura de arena

23:21 Calle Allende

23:32 WC Público (izq./left)

23:42 Origen y Destino, Pedro Torres Tello

23:53 Plaza Malecón (der./right)

24:29 Restaurante El Malecón

24:42 Extremo norte del Malecón de Puerto Vallarta

24:49 Calle 31 de Octubre

24:59 Hotel Rosita (der./right)

25:26 Los Milenios/The Millennia sculpture, Mathis Lidice

25:54 Playa del Malecón, extremo norte

26:16 31 de Octubre

26:28 Hotel Rosita (izq./left)

26:45 North end Malecón de Puerto Vallarta

26:55 McDonald's

27:04 Restaurante El Malecón

27:26 Plaza Malecón Flea Market (izq./left)

27:47 Public washrooms (der./right)

27:58 Origin & Destination, Pedro Torres Tello

28:08 Allende Street

28:26 Sand Sculptures

28:56 Pipila Street

29:06 Nostalgia, José Ramiz Barquet statue

29:40 El Malecón Beach

29:50 Papantla Bird-men

30:13 Leona Vicario street

30:23 The Subtle Stone eater, Jonás Gutiérrez

30:45 Balancing rocks

31:17 Josefa Ortiz de Domínguez Street

31:32 Good Fortune Unicorn, Aníbal Riebeling

32:16 Abasolo Street

32:33 Nature as Mother, Adrian Reynoso

33:20 Aldama Street

33:29 The Rotunda of the Sea, Alejandro Colunga

34:18 Boardwalk Beach

34:39 Corona Street

34:52 In Search of Reason, Sergio Bustamante

35:42 Galeana street & the Malecón

35:54 Faro del Malecón (Galeana) Boardwalk Lighthouse (izq./left)

36:12 Rain, Jovian

37:10 Sand sculptures

37:31 Mina Street

37:42 Triton and Siren, Carlos Espino

38:28 Iturbide Street

38:38 The Boy on the Seahorse, Rafael Zamarripa

38:48 The Puerto Vallarta City Sign, Carlos Terrés & Manuel Lepe Macedo

38:58 Original PV Boardwalk

39:08 Puerto Vallarta City Hall

39:27 Señor de la Tuba/Tuba seller

39:37 Main square and Parish

39:52 The Malecon Arches

40:04 Esplanade Aquiles Serdán

41:00 Banderas Bay

41:29 The Friendship Fountain, Bud Bottoms

41:45 Zaragoza street, southern end Malecón de PV

42:00 Ex-Naval Museum

42:13 Fishmongers, Manuel Lepe Macedo

42:34 Vallarta Dancers, Jim Demetro

42:49 Guerrero street

43:00 Food stands

43:13 Libertad Street

43:23 Eriza-Dos, Maritza Vázquez (BLU)

43:48 San Pascual Bailón de/by José Ramiz Barquet

44:29 Agustín Rodríguez Street

45:40 Malecón II (southern end)

45:51 Cuale River Bridge walkway

46:08 Stairs to Mercado Plaza Juárez

46:56 Stairs to Isla del Río Cuale

47:32 Cuale River mouth

47:42 Cuale River Bridge Lookout (right)

48:01 Molino de Agua Condo

48:16 Olas Altas Beach, Romantic Zone

48:30 Southern end of the Cuale River Bridge

48:40 In PV's Old Town

49:03 The Washer Woman statue, Jim Demetro

49:20 Entrance to a Molino de Agua Private residences

