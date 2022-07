Mexican Food Fiesta | Yummy Eats in Sayulita

Like many people around the world, we LOVE Mexican food. In this video, we're sharing our favourite places to eat in Sayulita, Mexico plus all the delicious foods you can find there: chile rellenos, molcajete de Azteca, tacos, ceviche, coconut shrimp, agua fresca, tortilla soup, paletas, churros, mole, horchata, frozen bananas and more!

Where we ate in this video:

🌮Mary's: http://bit.ly/2FRvXH3

🍌Chocobanana: http://bit.ly/2COW4wt

🌵Sayulita Cafe: http://bit.ly/2FKV3WH

🌯Marquesitas Food Cart

🍤El Jakal: http://bit.ly/2WG00XS

🌮Los Molcajetes: http://bit.ly/2VaHXIU

🍫Churros Food Cart

🍭Wa Kika: http://bit.ly/2YHqF8w

🌮Naty's Cocina: http://bit.ly/2TRmt2p

